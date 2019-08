© foto di Alberto Fornasari

Il 21 agosto 2010 a San Siro l'Inter solleva per la quinta volta nella sua storia la Supercoppa italiana. Vittoria per 3-1 contro la Roma per i nerazzurri, freschi di Triplete e con un nuovo timoniere: Rafa Benitez ha preso il posto di José Mourinho, andato al Real Madrid. Roma che prova a fare lo scherzetto ai nerazzurri passando in vantaggio con Riise, ma Pandev pareggia i conti prima della fine del primo tempo, poi la doppietta di Samuel Eto'o chiude l'incontro.