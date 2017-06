23 giugno 1998, contro l'Austria Baggio realizza l'ultimo gol in Nazionale

© foto di Federico De Luca

Il 23 giugno 1998 Roberto Baggio segna il suo ultimo gol con la maglia della Nazionale, contro l'austria. La partita era la terza del gruppo B ai campionati del mondo in Francia: bastava un pari alla squadra di Cesare Maldini per qualificarsi agli ottavi ma gli azzurri a Saint Denis si imposero 2-1 grazie al gol iniziale di Vieri e appunto a quello di Baggio, che aveva iniziato il match dalla panchina per poi entrare a venti minuti dal termine al posto di Del Piero. Il Codino segnò su assist di Inzaghi e con quel gol (per gli austriaci segnò Herzog) contribuì ad una vittoria da incorniciare: era infatti il successo numero 300 in ottantotto anni di storia