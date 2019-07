24 luglio 1923, inizia alla Juventus l'era Agnelli

© foto di Sara Bittarelli

Il 24 luglio 1923 in casa Juventus inizia l'era Agnelli. Un insediamento che si rivela decisivo per le fortune dei bianconeri: nasce il più longevo sodalizio della storia del calcio italiano. Edoardo Agnelli, figlio del fondatore della FIAT Giovanni, diventa presidente del club e ne dà vita a una profonda trasformazione. Con lui al timone la Juventus cambia status: non è più una squadra come tutte le altre ma un'eccellenza del calcio italiano, vincendo 6 campionati di cui cinque consecutivi, il famoso "Quinquennio d'oro" superato solo in questi anni dalla Juventus di Andrea Agnelli, attualmente a sette scudetti di fila.