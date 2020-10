3 ottobre 1909, nasce il Bologna Football Club

Il 3 ottobre 1909 nasce a Bologna, nella birreria Ronzani di via delle Spaderie, il Bologna Football Club. Promotore nella fondazione della società è il giovane boemo Emilio Arnstein, che tre anni prima aveva fondato a Trieste il Black Star Football Club. Il primo presidente del BFC, che nasce inizialmente come "sezione per le esercitazioni di sport in campo aperto" del Circolo Turistico Bolognesem è l'odontoiatra svizzero Louis Rauch mentre il primo capitano è Arrigo Gradi, che introdurrà la maglia rossa e blu a quarti, prendendo spunto dalla divisa del collegio svizzero di Schonberg e Rossbach, dove era stato studente.