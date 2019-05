Il 7 maggio 1986 la Steaua Bucarest diventa la prima squadra di Romania e in generale la prima squadra dell'Est Europa a vincere la Coppa dei Campioni. Il successo, contro ogni pronostico, arrivò contro il Barcellona che aveva anche il vantaggio di giocare la finale in Spagna, precisamente al "Sanchez Pizjuan" di Siviglia. I catalani erano superiori sulla carta ma non lo dimostrano sul campo: non riuscirono infatti a sbloccare la partita in addirittura 120' di gioco. La Steaua riuscì nell'intento di contenere gli avversari arrivando ai calci di rigore. E dagli undici metri entrò in scena l'eroe della serata, Helmuth Duckadam: il portiere rumeno parò quattro tiri dal dischetto su quattro. Per la Steaua furono sufficienti due realizzazioni su quattro, da parte di Lacatus e Balint per vincere una delle Coppe dei Campioni più inaspettate della storia.