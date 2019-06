8 giugno 1990, Camerun-Argentina è la gara inaugurale di Italia90

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'otto giugno 1990 prende il via il Mondiale in Italia, denominato Italia90. La partita inaugurale a San Siro fu tra Argentina e Camerun e subito arrivò la sorpresa della sconfitta dei sudamericani. Pur inferiorità numerica, il Camerun riuscì a vincere con un gol di testa Oman-Biyik, grazie ad una papera del portiere Pumpido. I camerunensi alla fine rimasero addirittura in nove per l'espulsione di Massing per un fallo su Caniggia. Di quella squadra del Camerun facevano parte il trentottenne Milla, il portiere N'Kono, il libero Kundé (già presenti in Spagna nel 1982). Arbitrò Vautraut di fronte a 73.780 spettatori. Per il Camerun fu una vittoria storica.