8 luglio 2014, il Brasile umiliato dalla Germania (7-1) nella semifinale dei mondiali

L'otto luglio 2014 è una delle date più negative per il calcio brasiliano. A Belo Horizonte si giocava la semifinale dei campionati del mondo tra la Selecao e la Germania e i sudamericani furono sconfitti con il clamoroso risultato di 1-7. Il Brasile era ritenuto il grande favorito per la vittoria finale anche se non aveva incantato fino a quel momento. La squadra di Scolari pur partendo in modo aggressivo subì la rete di Muller dopo undici minuti. Fu un gol che tolse certezze ai sudamericani e infatti dal 23' al 29' la Gerrmania trovò gol a ripetizione, con Klose, Kroos (doppietta) e Khedira. Il primo tempo si chiuse dunque sul 5-0 per i tedeschi. Nella ripresa i brasiliani provarono inizialmente a reagire ma in realtà la Germania andò ancora a segno con una doppietta di Schurrle. Oscar riuscì a segnare il gol della bandiera per il Brasile. Lo stadio fischiò i giocatori: fu un'umiliazione storica. Una semifinale mondiale non si era mai con conclusa con sei gol di scarto. Per il Brasile fu un'onta simile a quella del 1950, quando perse in finale contro ogni pronostico con l'Uruguay.