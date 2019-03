© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È la vigilia di Juventus-Atlético Madrid, è il momento di prepararsi per la grande sfida di domani sera. Appuntamento in giornata, come di consueto, con le conferenze stampa di Massimiliano Allegri e Diego Simeone. La squadra iberica arriverà a Torino nel primo pomeriggio e soggiornerà in un albergo del centro città. Il primo a parlare sarà proprio il Cholo, alle 17.45 direttamente dallo Stadium, con i biancorossi che resteranno poi il campo. Per quanto riguarda la Juventus, che invece si allenerà attorno alle 16, la conferenza di Allegri è poi in programma alle 19.15, come di consueto in compagnia di un giocatore, verosimilmente il capitano Chiellini, che peraltro domani sera taglierà il traguardo delle 500 presenze in bianconero. Come sempre, potrete leggere le parole dei due allenatori e dei giocatori in diretta testuale sulle pagine di TMW.