-1 al derby di Milano, Bergomi: "Brozovic deve giocare. Eriksen? Deve ancora adattarsi"

al derby di Milano, Bergomi: "Brozovic deve giocare. Eriksen? Deve ancora adattarsi"

In vista del derby di Milano, in programma per domani alle 18, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, che ha parlato anche del centrocampo nerazzurro, iniziando da Brozovic: "Sembrava destinato ad andare via, però una volta che lo hai tenuto uno come lui deve sempre giocare. Davanti alla difesa resta il più bravo nella doppia fase. Eriksen? Non lo conosco, non so se va stimolato o coccolato. In Premier c’era meno tattica ed emergeva la sua qualità, qui deve ancora adattarsi".