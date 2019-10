Acquafresca e l'attacco del Bologna: "Mi rivedo in Mattia Destro"

© foto di Federico De Luca

Robert Acquafresca, doppio ex di Cagliari e Bologna, ha parlato alla viglia del match della Sardegna Arena dalle colonne del Corriere di Bologna. L'ex attaccante ha toccato anche il tema delle punte: "Palacio? Ama quello che fa, è il compagno più forte con cui abbia mai giocato. Destro? Mi rivedo in lui perché si può finire per essere prigionieri di un contratto lungo ed oneroso. Allora io mi sono intestardito pensando di cambiare le cose, a lui dico di fare solo quello che si sente".