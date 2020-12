Addio a Maradona, Baldini: "Era genialità pura. E di fronte all'arte c'è solo il silenzio"

vedi letture

Una lunga permanenza in B e in A, poi l'approdo sulla panchina della Carrarese: Silvio Baldini è un che il calcio lo ha sempre vissuto.

E, come riferisce Il Tirreno - ed. Carrara, il mister degli apuani ha voluto ricordare Diego Armando Maradona: "Di fronte alla genialità io non ho parole. Nell'arte c'è solo il silenzio per descrivere la Gioconda o una poesia sublime. Diego era un genio. Di fronte a lui non ci sono parole che tengano, ma c'è solamente da rimanere in silenzio e godere dello spettacolo che ha saputo creare".