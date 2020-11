Addio Maradona, individuato e licenziato uno degli autori del selfie col cadavere di Diego

È stato individuato e licenziato uno dei tre protagonisti del selfie accanto alla bara aperta di Diego Armando Maradona. Si tratta di Diego Molina, un dipendente dell’impresa di pompe funebri Funeraria Pinier incaricata delle esequie di Diego a Buenos Aires. Un comportamento irriguardoso che aveva suscitato grandi polemiche e da cui la ditta ha preso le distanze anche con un comunicato: “Abbiamo preparato il corpo in tre di noi, quattro fratelli, che gestiamo l’impresa assieme a nostro padre. Nel frangente in cui siamo usciti dalla sala per parlare con la polizia e coordinare la traslazione della salma alla Casa Rosada, quei tizi hanno scattato le foto. Sono stati i due minuti in cui sono rimasti soli. - riferiscono i titolari a La NacionProviamo vergogna perché Diego era tutto per tutti. È stato qualcosa che non avremmo mai pensato potesse accadere”.