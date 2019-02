AIA, Gavillucci "sconvocato": il Collegio di Garanzia sospende decisione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua il braccio di ferro legale tra l'arbitro Claudio Gavillucci e l'AIA. Il fischietto di Latina, che aveva sospeso Samp-Napoli per cori discriminatori, è stato dismesso dall'associazione di riferimento. La Corte Federale d'Appello gli aveva però dato ragione e così Gavillucci era stato convocato per il raduno di Coverciano in programma in questi giorni. L'AIA ha però chiesto e ottenuto che il Collegio di Garanzia del CONI sospendesse l'esecutività della decisione: richiesta accolta, peraltro con grande celerità, e Gavillucci di nuovo "sconvocato", in attesa di novità.