© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Credo che l'Ajax possa insegnare in questo momento non solo al calcio italiano ma a quello mondiale". A due giorni dall'eliminazione della Juve in Champions League, Demetrio Albertini analizza così la sconfitta dei bianconeri contro gli olandesi: "Il valore si può costruire in casa, il senso di appartenenza è importante. Hanno la fortuna di avere talenti, ma col lavoro arrivano a valori importanti. Però anche la Juve è una squadra relativamente giovane. Non dimentichiamo che l'Ajax ha battuto il Real a Madrid".

Cosa deve fare ora la Juve?

"Devono riprovarci l'anno prossimo. Io dico che il nostro calcio deve diventare più competitivo per le prime posizioni, affinché ci possa essere una preparazione in campionato".