Il portiere del Brescia Enrico Alfonso, ex del Pro Piacenza, attraverso i propri profili social ha commentato quanto accaduto ieri nella sfida fra gli emiliani e il Cuneo (finita 20-0 per i piemontesi con i rossoneri in campo con 7 ragazzini e il massaggiatore): “Non sarà una società gloriosa, sarà pure una maglia senza storia quella del Pro Piacenza, con la quale ho combattuto con grande Orgoglio e ho difeso, insieme a dei Grandi compagni, nel suo primo anno di professionismo. Ma quel che è certo è che ieri sono mancati i valori dello sport e la dignità che la vita dovrebbe accompagnare tutti noi! - si legge nel post - Onore invece a chi è sceso in campo, nonostante tutto. Per amore dello Sport e per orgoglio personale. Che il ”sacrificio” di 7 ragazzi ieri possa migliorare di molto le cose domani! Non è giusto essere indifferente! Ci sono passato in modo diverso e credo sia giusto informarsi e sensibilizzare! IL CALCIO NON È SOLO E TUTTO SERIE A. E tutti potremmo essere un Giorno... IL PRO PIACENZA DI IERI”.