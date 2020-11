Alluvione Sardegna, da Ghirelli messaggio di vicinanza per le vittime

vedi letture

N.1 di Lega Pro scrive al presidente dell'Olbia

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Sono vicino all'Olbia Calcio e sono vicino ai familiari delle assurde morti di cittadini inermi per l'incuria e l'incapacità di un'opera preventiva che costerebbe meno e, ancor più importante, ridurrebbe le sofferenze e il dolore". Si apre così il messaggio di vicinanza inviato dal presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, al presidente dell'Olbia. "Questa giornata - già segnata dal minuto di raccoglimento per uno straordinario ed irripetibile calciatore come Diego Armando Maradona - nella tua terra, ma il segnale lo manderai per tutta la Serie C, avrà anche il ricordo delle vittime di una alluvione allucinante - scrive ancora Ghirelli -. Noi tutti della Serie C amiamo una terra orgogliosa e meravigliosa come la Sardegna". (ANSA).