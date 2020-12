Altobelli su Inter-Napoli: "Mi aspetto di divertirmi. Scudetto? Milan avanti ma può succedere tutto"

vedi letture

Alessandro Altobelli, storico ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino sul big match di questa sera fra i nerazzurri e il Napoli di Gennaro Gattuso: "Mi aspetto di divertirmi, ecco, di vedere uno spettacolo in campo, sono due formazioni che hanno tutte le armi per farlo. Partita scudetto? È una partita che ti può avvicinare al Milan, mettiamola così. Ad oggi sono i rossoneri la squadra da battere ma è un campionato così strano senza tifosi che tutte le squadre possono dire la loro. Il Milan merita la posizione che ha, l'Inter è costruita per vincere e senza le coppe può andare spedita. Il Napoli è cresciuto tanto e poi c'è la Juve che alla fine verrà fuori alla grande. La Roma è attaccata al gruppo di testa e fa paura. Lazio e Atalanta le aspettiamo"