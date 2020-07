Ambrosini sulla Sampdoria: "Segna tardi e rincorre. Ha meno talento dell'anno scorso"

Massimo Ambrosini, talent di Sky, ha parlato della situazione della Sampdoria, sottolineando i punti deboli dei blucerchiati. "È la squadra che ha segnato più tardi il primo gol. Se hai la sfortuna di incappare in qualche risultato negativo, in una stagione non buona, hai meno talento dell'anno scorso, soprattutto in mezzo al campo. Quagliarella ha avuto qualche problema fisico, la squadra corre tanto ma rincorre gli altri".