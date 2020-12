Amedeo Carboni: "Per lo Scudetto occhio anche alla Roma: può essere la sorpresa"

Intervistato da Radio CRC, l’ex difensore Amedeo Carboni ha analizzato anche la lotta al vertice in Serie A: “Chi sono le pretendenti per lo Scudetto? Milan, Juve, Inter e Napoli, ma la sorpresa potrebbe essere la stessa Roma, oppure l’Atalanta. La bravura di un allenatore sta nel dare importanza a chi non è sempre titolare in una partita importante. Questo è un fattore psicologico che gli allenatori hanno migliorato tanto; sono così tanti i match che è necessario avere 23 calciatori”, ha assicurato.