Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli. Di seguito nel dettagli il programma delle gare ancora da svolgere:

16:00 Admira (Aut)-Horn (Aut)

16:00 Lausanne (Sui)-Union Berlino (Ger)

16:45 Flora (Est)-Levadia (Est)

17:00 Malmo FF (Swe)-IFK Malmo (Swe)

17:00 Notodden (Nor)-Mjondalen (Nor)

17:00 Plzen U21 (Cze)-Chemie Leipzig (Ger)

17:00 Salzburg (Aut)-USK Anif (Aut)

17:30 Sturm Graz (Aut)-Vorwarts Steyr (Aut)

18:00 Bochum U19 (Ger)-Wolfsburg U19 (Ger)

18:00 Mattersburg (Aut)-Lafnitz (Aut)

18:00 Örebro (Swe)-Linkoping City (Swe)

18:00 Stadlau (Aut)-Mannsworth (Aut)

18:30 Austria (Am) (Aut)-Leobendorf (Aut)

18:35 Tallinna Kalev (Est)-Parnu JK Vaprus (Est)

19:00 Stoccarda II (Ger)-Backnang (Ger)

19:00 Wiener Viktoria (Aut)-Marchfeld (Aut)

19:30 Sturm Graz II (Aut)-Leoben (Aut)

19:45 Schaffhausen (Sui)-YF Juventus (Sui)

20:00 Ready (Nor)-Kolbotn (Nor)

23:30 Dep. Tachira (Ven)-Cucuta (Col).