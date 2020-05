Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

09:30 Prerov (Cze)-HFK Olomouc (Cze)

10:00 Frydek-Mistek (Cze)-Havirov (Cze)

10:00 Mas Taborsko (Cze)-Plzen B (Cze)

10:00 Pisek (Cze)-Bohemians 1905 B (Cze)

10:00 Slavia Praga B (Cze)-Benesov (Cze)

10:15 Chlumec nad Cidlinou (Cze)-Trutnov (Cze)

11:00 Pohronie (Svk)-Ruzomberok (Svk)

11:00 Tabor Sezana (Slo)-Koper (Slo)

12:00 O. Ljubljana (Slo)-Gorica (Slo)

13:00 Bilje (Slo)-Tabor Sezana (Slo)

13:00 Rosenborg (Nor)-Bodo/Glimt (Nor)

14:00 Celje (Slo)-Triglav (Slo)

14:00 Mjallby (Swe)-Trelleborgs (Swe)

14:00 Norrkoping (Swe)-Djurgarden (Swe)

14:00 Sirius (Swe)-Örebro (Swe)

14:30 Vorwarts Steyr (Aut)-FC Juniors (Aut)

15:00 Haugesund (Nor)-Brann (Nor)

16:00 Brage (Swe)-Hammarby (Swe)

16:00 CSKA Sofia (Bul)-Botev Vratsa (Bul)

16:00 Gorica (Cro)-Varazdin (Cro)

17:00 Beroe (Bul)-Arda (Bul)

17:00 Cherno More (Bul)-Etar (Bul)

17:00 Rudar (Slo)-Jadran Dekani (Slo)

18:00 Bilje (Slo)-Slavonac Tenja (Cro)

18:00 Maribor (Slo)-Bravo (Slo)