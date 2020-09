Andrea Scanzi: "Se tutti avessero fatto come De Laurentiis..."

Lui è Aurelio De Laurentiis. Uomo sempre simpatico e mai tracotante. Per nulla riverito dai media, che lo trattano come il Re Sole, questo bel signore partecipa due giorni fa all’assemblea di Lega.

Problema: ha già dei sintomi riconducibili al Covid. La Gazzetta dello Sport, ma pure ieri sera il Tg di La7, raccontano che avesse qualche linea di febbre, una cosa che basterebbe e avanzerebbe per indurti a stare a casa (e la sua casa a Capri non dev’essere brutta). Poteva anche solo partecipare in videoconferenza. Lui però no. Lui è figo. Lui è invincibile. Così esce e va fisicamente all’assemblea.

Dopo vari controlli sostenuti tra aeroporti e albergo, la sua temperatura rientra nella normalità. Quindi tutto bene (?). È in attesa dell’esito del tampone, e nell’attesa si dovrebbe stare a casa, ma che sarà mai? Arriva all'assemblea di Lega “malconcio” (sempre Gazzetta dello Sport). La diagnosi ce la racconta lui: un’indigestione da ostriche. Si noti: “le ostriche”. Perché lui, anche nelle indigestioni, deve evidentemente sottolineare il fatto che è ricco e ci ha la grana. Mica mangia le cotiche, lui.

Il sempre simpatico e mai tracotante De Laurentiis si intrattiene coi colleghi presidenti (nelle foto dell’evento paiono vicini e senza mascherina). Fa lo stesso coi giornalisti nelle interviste. Poi rientra con un aereo privato, dando un passaggio al presidente del Benevento. Insomma: nonostante i sintomi, sta a contatto con un sacco di gente. Perché lui è figo. Lui è invincibile. Eccetera.

Poi, alle 20, gli arriva la prevedibilissima notizia della sua positività. E a quel punto deve darne notizia e avvertire i tanti che ha frequentato in quelle ore.

Augurandogli una pronta e piena ripresa, faccio i complimenti al sempre simpatico e mai tracotante De Laurentiis: è riuscito a sbagliare ogni cosa. Se tutti avessero fatto e facessero come lui, ciao core.

Bah.