© foto di www.imagephotoagency.it

Portiere in forza all'Udinese, Juan Musso è stato convocato dalla nazionale argentina e ha commentato la presenza di Leo Messi con l'albiceleste. "Siamo contenti che si alleni con noi, è un onore averlo in nazionale. Speriamo di essere tutti all'altezza e di ottenere i risultati per cui stiamo lavorando", le parole dell'estremo difensore in vista delle gare contro Venezuela e Marocco.