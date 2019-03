Assistente insultata in diretta tv. "Stupita ed allibita"

L'assistente insultata in diretta tv risponde a Vessicchio

Galeotta la voglia di rivedersi in campo nelle immagini della gara Agropoli-Sant’Agnello. "Sono stata proprio io a diffondere il video con i commenti poco edificanti nei miei riguardi da parte di quella persona che commentava in televisione. Una volta rientrata a casa nella prima serata di sabato, dopo la partita ad Agropoli, come spesso faccio mi sono messa alla ricerca su Google di eventuali fotografie o filmati riguardanti la gara per cui ero stata designata. E subito ho trovato il servizio in questione", spiega al quotidiano la Città Annalisa Moccia in campo allo stadio “Raffaele Guariglia” con funzioni di assistente arbitrale. Davanti al computer portatile, amico fedele dai tempi degli studi universitari, una seconda doccia, ma fredda, dopo quella al termine della gara valevole per il massimo campionato regionale calcistico di Eccellenza in cui aveva ricevuto un giudizio positivo da parte dell'osservatore arbitrale chiamato a giudicarne la prestazione. "Ero alla ricerca dei riflessi filmati di eventuali errori commessi, per poter migliorare. Invece, mentre guardavo scorrere le immagini riferite a quando la gara ancora doveva avere inizio e, in particolare, mentre controllavo la rete di una delle porte, ho ascoltato quei giudizi negativi nei riguardi soprattutto della mia persona". Annalisa non ha nemmeno tanta voglia di estrarre il cartellino rosso nei riguardi di chi si è espresso in maniera antisportiva nei suoi riguardi. "Sono rimasta stupita ed allibita. Soprattutto perché ancora non c’era stato il fischio di inizio e, soprattutto, dal momento che durante la gara non vi sono state contestazioni di rilievo in riferimento alle decisioni sia tecniche che disciplinari assunte da ogni componente della terna arbitrale".