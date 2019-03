© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Le parole pronunciate nei confronti di Annalisa Moccia da parte di un giornalista sono assolutamente vergognose". Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, interviene sul caso della guardalinee offesa nel corso di una telecronaca di Eccellenza campana. "Mi auguro - riporta tuttoavellino.it - che l’ordine professionale prenda provvedimenti seri ed immediati nei suoi confronti. Sono proprio commenti come i suoi a fomentare la violenza fisica e verbale. Poi non dobbiamo stupirci se sui campi ne succedono di tutti i colori. Desidero esprimere tutta la mia solidarietà ad Annalisa. Le donne arbitro e le assistenti sono una realtà importante nei nostri campionati e sono atlete che si preparano duramente. Sostenere ed incentivare la presenza delle donne in tutti gli ambiti del calcio è una battaglia di civiltà che la Lega Nazionale Dilettanti conduce con ferma convinzione”.