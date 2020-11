Assoallenatori, Renzo Ulivieri verso la conferma: forte corrente per la rielezione

vedi letture

Si avvicinano le elezioni anche per l’Aiac, dove potrebbe però venire confermato Renzo Ulivieri. Lo scrive repubblica.it, secondo cui una forte corrente all’interno dell’Associazione italiana allenatori di calcio vorrebbe che il presidente attuale rimanesse alla guida della componente, che conta il 10 per cento nelle elezioni del presidente FIGC (la cui data è ancora da fissare, nonostante il CONI abbia ricordato la deadline del 15 marzo). Se venisse rieletto, Ulivieri non potrebbe fare parte del consiglio federale, se non come invitato.