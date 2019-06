Atalanta, Brambilla: "Non c'è Scudetto più meritato di questo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine della premiazione dell'Atalanta, fresca di Scudetto Primavera, mister Massimo Brambilla è stato raggiunto dai microfoni di Sportitalia per commentare questo grande traguardo:

"Non c'è Scudetto più meritato di questo, per quello che abbiamo fatto durante l'anno, per come abbiamo giocato la semifinale e anche la finale. E' normale che nelle partite secche debba girarti anche tutto bene, oggi è girata per noi ma faccio i complimenti all'Inter che ci ha messo in difficoltà. Kulusevski? E' un bravissimo ragazzo, ha il carattere giusto per fare il calciatore. Sono contento per i ragazzi del 2000, perché due anni fa con Under17, sempre contro l'Inter, perdemmo una finale dopo aver preso un palo al 120' e subendo gol nell'azione successiva. Loro avevano accusato un po' il colpo e oggi si sono ripresi quello che si meritano.

Il mio futuro? Con la società stiamo già programmando da un mese la prossima stagione, poi ci sarà la Youth League che è sicuramente stimolante e ci permetterà di incontrare squadre di un certo livello.

Traoré? Non lo scopro io, è sulla bocca di tutti, è un giocatore sicuramente di livello, ma ce ne sono tanti altri, magari durante l'anno sono stati impiegati meno, ma in queste finali sono stati preziosissimi sostituendo i tre ragazzi impegnati in Under20. Questo è un motivo di orgoglio: senza tre giocatori importanti siamo riusciti a vincere e a giocare come abbiamo sempre fatto".