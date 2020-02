MILAN-HELLAS VERONA 1-1 - 13' Faraoni, 29' Calhagnoglu Donnarumma 6.5 - Salva subito su Verre, per il resto non compie parate. Calabria 5.5 - Prende fiducia col passare dei minuti arrivando anche in un paio di occasioni a tentare la conclusione, dando una mano alla manovra offensiva....