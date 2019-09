© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta pomeridiana per l'Atalanta di mister Gasperini in vista della sfida contro il Genoa. Questo il report sul sito ufficiale del club bergamasco: "Prosegue la preparazione in vista della terza giornata della Serie A TIM 2019-2020 che vedrà i nerazzurri affrontare il Genoa allo stadio Ferraris di Genova domenica 15 settembre alle 12.30.

Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana sul campo 5 del Centro Bortolotti di Zingonia. Barrow, Muriel e Zapata hanno seguito un programma di lavoro personalizzato, mentre Castagne e Toloi hanno lavorato a parte. Domani è in programma un’altra seduta pomeridiana a porte chiuse, sempre al Centro Bortolotti".