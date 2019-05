© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Dopo un anno passato agli inferi in seguito all'esclusione dal campionato di terza serie, l'Avellino riguadagna il professionismo battendo il Lanusei agli spareggi.

Non sono infatti bastate trentotto partite, e le ultime dieci gare vinte dagli irpini, ma si è reso necessario uno spareggio con i sardi. Teatro il Manlio Scopigno di Rieti davanti a 5000 tifosi trepidanti nonostante il tempo.

L'Avellino di Giovanni Bucaro segna un goal per tempo con De Vena e Da Dalt per avere ragione degli avversari. Al fischio finale è festa grande: l'Avellino si avvicina a categorie a lui più consone.

Spareggio serie D girone G

Avellino-Lanusei 2-0

reti: 39' De Vena (A), 49' Da Dalt (A).