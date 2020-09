Banchieri su Barbieri alla Juve: "Giocherà in Champions. Percorso simile a B. Fernandes"

Il tecnico del Novara Simone Banchieri non ha dubbi sulle qualità del giovane terzino Tommaso Barbieri passato recentemente alla Juventus e cercato anche dall’Atletico Madrid. “Un anno fa, secondo tutti avrebbe dovuto fare un anno ancora di giovanili come gli altri avendo 17 anni, ma io lo avevo allenato negli Allievi e ho subito pensato che dovesse stare in prima squadra. Ero certo che sarebbe stato più bravo della media. Chiamai il direttore di allora e gli dissi che non avevo mai allenato un ragazzo così forte e così lo abbiamo aggregato in prima squadra dove ha giocato tutte le gare, a parte quando era ai Mondiali di categoria. - continua Banchieri - Per me in futuro giocherà in Champions League e il suo passaggio alla Juventus è motivo d’orgoglio, Mi fa pensare all’operazione Bruno Fernades anche se lui era arrivato già formato qui a Novara, mentre Tommaso è cresciuto a Novarello. Io non ho mai avuto dubbi sul valore del ragazzo, anche quando c’era qualcuno che mi faceva notare i suoi errori, senza pensare che stiamo parlando di un 2002".