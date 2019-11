© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corentin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco, ha parlato così del suo ex compagno di squadra Franck Ribery in un'intervista a Le Parisien: “Quando arrivai a Monaco non conoscevo personalmente Franck, ma tutti al Bayern provavano grande ammirazione per lui. Stando accanto a lui mi sono reso conto di quanto fosse importante il suo impatto nel club. Ha dei valori forti ma allo stesso tempo è un uomo divertente".