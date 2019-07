Benitez e Hamsik di nuovo insieme, l'ex Newcastle ad un passo dal Dalian

© foto di Imago/Image Sport

Rafael Benitez è ad un passo dal Dalian Yifang. Secondo quanto riportato da Sky Sports il tecnico ex Napoli e Real Madrid potrebbe iniziare una nuova avventura lontano dall'Europa e in Cina potrebbe ritrovare Marek Hamsik. L'allenatore spagnolo ha salutato definitivamente il Newcastle e stando alle indiscrezioni potrebbe accettare l'offerta del club cinese. L'ex allenatore degli azzurri può allenare nuovamente il centrocampista slovacco dopo le due stagioni passate in Italia.