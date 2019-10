Biasin su Libero: "Conte sa che combattere con la Juve è impossibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fondo in taglio alto nella pagina d'apertura dello sport di Libero di Fabrizio Biasin che racconta anche dell'Inter. "Antonio Conte è parso parecchio incazzato, ha usato un po' di sana strategia, certo, ma forse il nervoso ce l'aveva per davvero perché sa che combattere ad armi pari con la rosa dei suoi ex datori di lavoro è praticamente impossibile, in particolare se si ha la legittima ambizione di andare avanti anche in Europa".