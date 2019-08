Bologna, altra vittoria in precampionato: contro l'Augsburg finisce 3-2

© foto di PhotoViews

Seconda vittoria consecutiva per il Bologna. Dopo il 3-2 allo Schalke 04 arriva un altro 3-2 questa volta all’Augsburg nella partita giocata in ricordo di Helmut Haller, nativo di Augsburg e Campione d’Italia nel 1964 con i rossoblu.

In vantaggio con Destro dopo pochi minuti, bravo ad approfittare di un errore del portiere Luthe, il Bologna subisce il pareggio su calcio di rigore per un fallo di mano di Danilo (forse commesso fuori area). Nella ripresa vantaggio dei tedeschi al quale il Bologna risponde, dopo la girandola di cambi, con un gran gol di Svanberg e un tocco di Santander.

In serata la squadra tornerà a Bologna in aereo, poi due giorni di riposo prima della ripresa martedì alle 17.30 a Casteldebole.

AUGSBURG: Luthe, Pedersen, Suchy (81’ Khedira), Niederlechner (81’ Schieber), Baier (68’ Russo), Gregoritsch, Richter (62’ Jensen), Gruezo, Hahn, Teigl, Rieder (76’ Danso). All.: Schmidt.

BOLOGNA: Skorupski (57’ Da Costa); Tomiyasu (57’ Mbaye), Denswil (81’ Corbo), Danilo (72’ Bani), Dijks (72’ Donsah); Poli (57’ Svanberg), Kingsley (69’ Krejci), Soriano (81’ Nagy); Orsolini (52’ Skov Olsen), Destro (57’ Palacio), Sansone (68’ Santander). All.: Mihajlovic.

ARBITRO: Schultes.

MARCATORI: 6’ Destro (B), 25’ rig. Gregoritsch (A), 49’ Richter (A), 73’ Svanberg (B), 84’ Santander (B)

AMMONITI: Orsolini (B), Rieder (A), Hahn (A), Svanberg (B)