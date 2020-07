Bologna, per Scouten allenamento in gruppo. Proseguono a parte Bani e Tomiyasu

Ripresa degli allenamenti in casa Bologna dopo la vittoria casalinga contro il Lecce. Lavoro di scarico per i titolari, esercitazioni tecnico tattiche e partitella finale per chi non ha giocato ieri. Schouten torna ad allenarsi in gruppo mentre proseguono le terapie per Mattia Bani e Takehiro Tomiyasu