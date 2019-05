Bologna, Poli: "Cavalcata esaltante, meritiamo di più. Che attributi Miha!"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Un grande finale di stagione con Mihajlovic.

"Abbiamo fatto una grande cavalcata, ci siamo messi a disposizione del mister che ha messo grande determinazione per cambiare qualche idea tattica. Noi lo abbiamo seguito fin dal primo giorno e una settimana dopo abbiamo vinto a San Siro. È stato un finale di stagione esaltante, è stato bravo e coraggioso il tecnico a venire al Bologna e aiutarci a salvare il club. In pochi avrebbero accettato un incarico del genere. Noi siamo un gruppo che ha sempre messo tutto in campo, anche quando non venivano i risultati ci ha sempre creduto e ha sempre lottato. Abbiamo sistemato delle cose, abbiamo giocato con più consapevolezza delle nostre qualità. Siamo una squadra importante, forte che avrebbe meritato di più nel girone d’andata".



Cominciare prima avrebbe sicuramente aiutato a fare un percorso diverso.

"Questo Bologna è una squadra che sta dimostrando di essere difficile da battere, con qualità importanti. A gennaio sono arrivati giocatori importanti che hanno contribuito a questa salvezza. Col senno di poi non saprei rispondere, il calcio va giocato e non so cosa avremmo potuto fare se avessimo cominciato prima in questa condizione. Abbiamo lottato a testa alta con tutti. Il Bologna è una squadra tosta e difficile da battere. Dobbiamo fare anche noi squadra un mea culpa, non bisogna scaricare le responsabilità al tecnico, anche noi abbiamo sbagliato. Non mi piace dare la colpa agli altri, cerco sempre di capire dove io sbaglio e di migliorarmi".

Come si è presentato Mihajlovic il primo giorno?

"Tanti aspetti tattici sono cambiati e abbiamo trovato un’alchimia incredibile. Il primo giorno il tecnico era convinto che ce l’avremmo fatta a raggiungere la salvezza. Bisogna avere dei grandi attributi per arrivare in un momento del genere".

Chi va in Champions League?

"Da ex milanista e tifoso spero i rossoneri. Sono squadre molto forti. L’Atalanta per quello che sta facendo lo meriterebbe. È stato un campionato molto equilibrato e molto divertente".