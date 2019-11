Bologna, stamane la ripresa dei lavori: terapie per Destro e altri due

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A due giorni dalla trasferta di Reggio Emilia, il Bologna è tornato al lavoro questa mattina per una seduta tattica con prove di calci da fermo. Differenziato per Mattia Destro, terapie per Takehiro Tomiyasu e Mitchell Dijks. Lo riporta il sito ufficiale dei rossoblù.