Bologna-Udinese, i convocati di Gotti: De Maio non recupera e salta la gara da ex

Non recupera De Maio in vista del Bologna, con Gotti che dunque dovrà fare a meno di uno degli ex della sfida. Ecco di seguito i convocati dell'Udinese in vista del match del Dall'Ara:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Larsen, Becao, Zeegelaar, Samir

Centrocampisti: Fofana, De Paul, Jajalo, Walace, Sema, Mandragora

Attaccanti: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Teodorczyk