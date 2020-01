© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zbigniew Boniek, ex calciatore e presidente della Federazione polacca, ai microfoni di 'Radio Rai' ha parlato dell'arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic e della crisi di Krzysztof Piatek: "Io non difendo Piatek, credo sia un buon giocatore e poi come tutti gli attaccanti è entrato in un buco nero e non riesce a uscirci. Mi colpisce però l'arrivo al Milan di Ibrahimovic, dal punto di vista mediatico è molto intelligente ma nessuno s'è mai chiesto se a 38 anni può fare la differenza. Penso che Ibrahimovic dia fastidio a tutti i giocatori, sarà titolare e toglierà il posto a qualcuno. E' molto difficile da capire il suo acquisto, mi sembrava la politica del Milan fosse un po' diversa e invece, forse perché hanno perso un po' di terreno, hanno deciso di fare così".