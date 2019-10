© foto di Federico De Luca

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Radio Sportiva del momento dei bianconeri: "Buffon? Sta dimostrando di essere ancora con la testa presente e quando uno ha questo entusiasmo ed è sempre coinvolto è bello ed è un riferimento per i giovani. Sarri? Nel Napoli e in tutte le squadre che ha allenato ha sempre dato molte occasioni alla squadra e fatto giocare i suoi senza palla. Quando uno come Cristiano Ronaldo dice queste cose vuol dire che sposa in pieno il progetto di Sarri ed è tanta roba".