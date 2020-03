Bordon: "Handanovic al livello di Buffon e Peruzzi, supererà presto il mio record con l'Inter"

Portiere con più presenze dopo Walter Zenga nella storia dell'Inter, Ivano Bordon questa mattina ha concesso un'intervista a Tuttosport. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire dal capitano nerazzurro Samir Handanovic: "Mi rivedo in lui. Oggi credo che Handanovic mi assomigli molto. È tranquillo, non si agita, è un portiere che non fa cose fuori dal normale per emergere. Para, e questo conta. E poi è uno di poche parole come il sottoscritto. Posso dire che, anche se non l'ho allenato, Handanovic è sullo stesso livello di Buffon e Peruzzi".

Lo stesso portiere sloveno, con ogni probabilità, supererà presto Bordon (attualmente 324 partite contro 382) per numero di presenze in maglia nerazzurra: "Credo proprio che ce la farà. A differenza mia e di Zenga, Handanovic non ha però ancora vinto nulla, quindi gli auguro di aggiungere presto dei trofei alla sua bacheca".