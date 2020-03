Borsa, il FTSE MIB chiude a -1,09%. Positivi i titoli di Juve, Roma e Lazio

Giornata negativa per la Borsa Italiana, ma con numeri non drammatici. Il FTSE MIB ha infatti chiuso le contrattazioni a 15.559,80 punti a -1,09%. Calo per Exor (-5,21%), in controtendenza la Juventus, che chiude a +0,06%. Segno più anche per Roma (+1,65%) e Lazio (+0,75%).