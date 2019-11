Brescia, il comunicato del club sui tifosi: "Siamo dispiaciuti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia ha diramato un comunicato inerente alle ultime vicende legate ai tifosi: "Brescia Calcio si dichiara dispiaciuta per la sgradevole situazione venutasi a creare relativamente alla vendita dei biglietti per la tifoseria ospite di Brescia - Atalanta, in programma domani alle ore 15:00 allo stadio M. Rigamonti. Com’è evidente infatti, trattasi di scelte strategiche di pubblica sicurezza che esulano dalla Società. Per quanto la rivalità tra le due squadre sia molto sentita, Brescia Calcio ritiene che la sportività debba sempre prevalere e avrebbe gradito che i tifosi dell'Atalanta fossero intervenuti in gran numero al Rigamonti per incitare la loro squadra".