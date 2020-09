Brutto primo tempo per l'Italia U21. Almqvist trascina la Svezia con una doppietta

Brutto primo tempo per l’Italia Under 21 nella sfida, valida per le qualificazione all’Europeo di categoria, contro il Parma. Gli azzurrini infatti stanno perdendo per 2-0 a causa della doppietta dell’esterno destro Pontus Almqvist nella prima mezzora di gioco.