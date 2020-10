Cacia: "Milan e Inter squadre forti, ma se mancasse Ibrahimovic sarebbe una perdita"

vedi letture

Daniele Cacia, intervenuto a Sky Sport 24, ha sottolineato come le positività al Covid tra i milanisti potrebbero pesare di più rispetto a quelle dell'Inter in vista del derby: "Sono due squadre forti, se mancasse Ibra però il Milan ci perderebbe. L'Inter ha giocatori importanti da buttare in mezzo in difesa, come anche il nuovo arrivato Darmian".