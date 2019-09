© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Una foto per ricordare il figlio morto tragicamente qualche giorno fa e un messaggio per ringraziare tutti per i messaggi di sostegno e cordoglio. Cafù, ex terzino di Milan e Roma, ha scritto sul proprio profilo Instagram un messaggio riservato a tutti coloro che sono stati vicini alla sua famiglia in questi giorni difficili: "Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare tutti voi per il supporto! Grazie per ogni messaggio, per la preoccupazione e per tutto il vostro affetto. Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti! Ma il vostro sostegno fa la differenza nel mio recupero e di tutta la mia famiglia. Che tutti possano continuare a pregare per noi. Il vostro sostegno ci rafforza"