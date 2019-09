Cagliari, 4-0 al Muravera in amichevole: doppietta per il Cholito Simeone

Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

È quattro a zero il finale dell'amichevole giocata dal Cagliari quest'oggi nella sfida contro il Muravera, formazione di Serie D sarda, con cui i rossoblù di Maran si sono preparati in vista del prossimo weekend, quando saranno impegnati a Parma. Privi di sette nazionali e del capitano Ceppitelli, i rossoblù hanno faticato contro i gialloblù allenati da Francesco Loi, che militano nel girone G di Serie D. Maran ha approfittato delle tante assenze per fare alcuni esperimenti, come Lykogiannis centrale di difesa e Joao Pedro mezzala sinistra. Di Mattiello il gol che ha rotto il ghiacco nel primo tempo, poi i padroni di casa hanno dilagato grazie a Simeone, doppietta, e al sigillo finale di Alberto Cerri. Di seguito il tabellino della sfida:

CAGLIARI (1° tempo): Rafael; Mattiello, Pisacane, Lykogiannis, Pinna; Cigarini, Castro, Nainggolan, Deiola, Cerri, Birsa.

CAGLIARI (2° tempo): Rafael (48′ Aresti), Mattiello, Pisacane, Lykogiannis, Pinna; Cigarini, Castro, Oliva, Ragatzu, Simeone, Birsa.

CAGLIARI (3° tempo): Aresti, Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Mattiello, Deiola, Oliva, Joao Pedro, Ragatzu, Cerri, Simeone

Muravera (1° tempo): Floris, Coulibaly, Spanu, Lepore, Bruno, Gutierrez, Mereu, Vinci, Nieddu, La Vista, Nurchi.

Muravera (2° tempo): Martorel, Coulibaly, Spanu, Marongiu, Bruno, Gutierrez, Cadau, La Vista, Nieddu, Nurchi, Meloni.

Muravera (3º tempo): Atzori, Zugliani, Mohamed, Lampis, Vienna, Vignati, Zinzula, Kalifa, Vinci, Fangwa, Meloni.