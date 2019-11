Cagliari, personalizzato per Ceppitelli. Terapie per Birsa

Il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini a due giorni dalla gara di lunedì sera contro la Sampdoria (Sardegna Arena, ore 20.45). Il Cagliari affronterà poi i blucerchiati, sempre in casa, giovedì 5 dicembre per il quarto turno di Coppa Italia. Questa mattina la prima parte del lavoro si è svolta tutta in palestra con esercizi a stimolo visivo dedicati a sviluppare la reattività. Il gruppo è poi sceso in campo per un’attivazione tecnica con torelli. Spazio alla tattica: la squadra ha provato degli sviluppi difensivi in preparazione della partita. L’allenamento si è concluso con una lunga serie di cross e conclusioni in porta. Il capitano Luca Ceppitelli ha continuato il sul lavoro personalizzato; terapie per Valter Birsa.