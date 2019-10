Campionati Europei U17, le partite in programma

© foto di Giacomo Morini

Oggi si torna in campo per le qualificazioni del Campionato Europeo Under 17. Ecco di seguito il programma completo delle partite da giocare

Le partite in programma:

13:00 Croazia U17-Armenia U17

14:00 Francia U17-Cipro U17

14:00 Slovacchia U17-Gibilterra U17

19:00 Scozia U17-Islanda U17